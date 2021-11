הכוכבת הישראלית גל גדות התארחה הלילה (רביעי) בתוכנית של ג'יימס קורדן ואותגרה להצחיק את הבסיסטית הישראלית הגר בן ארי על הסט. לפני שסיפרה את הבדיחה, אמרה בעברית גדות לבן ארי: "מה שזה לא יהיה את חייבת לצחוק חזק".

צפו בבדיחה של גל גדות

