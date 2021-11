הפירות של הסכמי אברהם: שיתופי הפעולה חסרי התקדים של צה"ל

לצד העלייה במספר התקיפות שמיוחסות לישראל בסוריה נגד ההתבססות האיראנית, אותה "מערכה שבין המלחמות", בשבועות האחרונים התרחשו שיתופי פעולה חסרי תקדים בין צה"ל לבין צבאות זרים שהחלו להתאמן ביחד. שיתופי פעולה בין מדינות מתונות באזור נועדו גם להעביר מסר לאיראן, שמתפשטת ברחבי המזרח התיכון: בסוריה, לבנון, עיראק ותימן.

אירוע השיא הוא התרגיל הצבאי המשותף שהחל ביום רביעי ויימשך עד השבוע הבא בים האדום בהשתתפות כלי שיט מישראל, איחוד האמירויות ובחריין, בהובלת הצי החמישי של צבא ארצות הברית. קדמו לכך גם שיתופי פעולה חסרי תקדים באוויר וביבשה. אתמול ליוו מטוסי "בז", F-15, של חיל האוויר הישראלי מפציצים על קוליים B-1b של ארצות הברית, שהיו בדרכם מהמפרץ הפרסי. מדובר אמנם בטיסה סמלית של הצבא האמריקני, אך אל המפציצים מצטרפים מטוסי קרב של מדינות נוספות עם הכניסה לשטחן האווירי כך שלמעשה נוצרת קואליציה באוויר של מדינות שמובילה ארצות הברית ובהן ישראל, סעודיה, בחריין ומצרים.

2 @usairforce B-1Bs flew with partner nations demonstrating presence and power Nov 11. #PresencePatrol is vital for aircrew to practice flying with our coalition partners and in their airspace, ultimately, making us #StrongerTogether



Read more➡️https://t.co/DEd0X6GyaW pic.twitter.com/azkgdcgPmP