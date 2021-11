תיעוד: מסוק איראני מתקרב לאונייה של צבא ארה"ב במפרץ הפרסי

המתיחות במפרץ הפרסי: סרטון וידיאו שהתפרסם היום (שבת) בערוצי טלגרם איראנים מציג מסוק של הצבא האיראני, שטס קרוב מאוד לאוניית מלחמה של הצבא האמריקני בשם "USS Essex". לא ברור מתי התרחשה טיסת המסוק האיראני. מוקדם יותר החודש ארצות הברית טענה שמספר כטב"מים איראנים נעו בצורה "בלתי בטוחה ובלתי מקצועית" סמוך לכלי שייט זה.

Video circulating on Iranian Telegram channels today of an #Iran military helicopter getting close to what looks like the USS Essex. Would note this comes after US reported the USS Essex had an "unsafe & unprofessional interaction" with multiple Iranian drones earlier this month. pic.twitter.com/j6Ojk6fXaT