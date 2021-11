הזוכים הגדולים בפרסי MTV אירופה: BTS ואד שירן

הזוכים הגדולים בטקס פרסי MTV אירופה הם להקת הקיי-פופ מקוריאה הדרומית, BTS, והזמר הבריטי אד שירן. הטקס, מספר 28, התקיים בבירת הונגריה, בודפשט, בהיכל הספורט על שם "לאסלו פאפ". את הטקס הנחתה הראפרית האמריקנית סוויטי.

הלהקה מקוריאה הדומית זכתה בארבעה פרסים: ההרכב הטוב ביותר, אמן הפופ הטוב ביותר, אמן הקיי-פופ הטוב ביותר ובפרס "מחנה המעריצים" הגדול ביותר. הזמר הבריטי זכה בפרס לשיר הטוב ביותר Bad Habits ובפרס האמן הטוב ביותר.

אד שירן פתח את הטקס עם ביצוע לשיר Overpass Graffiti מתוך אלבום האולפן החדש שלו

הראפר האמריקני ליל-נאס-X זכה בפרס לקליפ הטוב ביותר -Montero (Call Me by Your Name). זוכת אירוויזיון 2021, להקת מאנסקין האיטלקית, זכתה בפרס לאמן הרוק הטוב ביותר.