מהגירושים ועד האהבה החדשה: אדל מדברת על הכול

רגע לפני שאלבום האולפן הרביעי שלה "30" משתחרר, הלילה (ראשון) שודר בארצות הברית המשדר "אדל: לילה אחד בלבד", במהלכו העניקה הזמרת הבריטית אדל ריאיון ראשון למגישת הטלוויזיה הוותיקה אופרה ווינפרי. הזמרת בת ה-33 התייחסה בראש ובראשונה לפרידה מבעלה לשעבר סיימון קונקי בשנת 2019, שהייתה אחד הגורמים המניעים לכתיבת האלבום החדש.

"אני חושבת שהתגרשתי מעצמי באלבום הזה. ביליתי הרבה זמן לבד, הפסקתי לשתות. זאת דרך מצויינת ללמוד להכיר את עצמך", סיפרה הזמרת בגילוי לב. "ברגע שהבנתי שיש לי הרבה דברים לטפל בהם בעצמי, התחלתי להתאמן ולעשות כל מה שאפשר כדי לשמור על עצמי מאוזנת", סיפרה. עם זאת ציינה כי לקונקי הייתה השפעה חיובית עליה בזמן נישואיהם הקצרים. "אני חושבת שסיימון הציל את חיי, אם להיות כנה. הוא נכנס לחיי והיה כך כך יציב. האדם השקול ביותר שיצא לי להכיר עד אותו רגע, גם היום אני סומכת עליו בעיניים עצומות".

במשדר המיוחד, שהוקלט לפני שלושה שבועות במצפה הכוכבים בהוליווד, ביצעה הזמרת זוכת 15 פרסי הגראמי, עשרה שירים ארבעה מהם מתוך האלבום החדש. את המופע פתחה אדל עם הלהיט Hello מתוך אלבומה הקודם "25". בריאיון לווינפרי סיפרה עליו הזמרת כי "מדובר בשיר הראשון שבו ניסיתי להבין מי אני. זה שיר שבא להגיד 'אני עדיין כאן', כלומר 'אני עדיין נוכחת בכל היבט בחיי'". בין השירים הנוספים שביצעה היו הלהיטים המוכרים When We Were Young, Someone Like You, Rolling in the Deep וגם Skyfall.

הזמרת הבריטית שהשילה בשנתיים האחרונות יותר מ-40 ק"ג ממשקלה התייחסה בריאיון לשינוי החיצוני שעברה. "אחרי שפירקתי את הנישואים, סבלתי מהתקפי חרדה קשים ששיתקו אותי לחלוטין. זה היה כאילו אני הייתי נוכחת ומודעת למה שמתרחש, בעוד שהגוף שלי נמצא בכוכב אחר". לדבריה, הירידה במשקל עזרה לה "לנקות את הראש" ונתנה לה "מטרה אמיתית לכוון אליה". אחד האירועים המכוננים בחייה בשנה האחרונה היה מותו של אביה, שנעדר מחייה מרבית שנות ילדותה. "בשנתיים-שלוש האחרונות אבי חלה מאוד. לא מזמן, באפריל האחרון, רגע לפני שהוא מת, השלמנו והספקתי להשמיע לו את האלבום החדש", סיפרה.

בריאיון לווינפרי סיפרה אדל כי במופע ישב אורח מיוחד - בנה אנג'לו בן ה-9, שצפה בה מופיעה על במה לראשונה בחייו. כשדיברה עליו בריאיון, אמרה הזמרת כי "אני מאחלת לו שיהיה אדם טוב ומאושר. לא משנה לי באיזה מקצוע הוא יבחר, כל עוד הוא יונע מתוך תשוקה לכך ויהיה שמח". היא הוסיפה כי היא עדיין שוקלת להביא ילדים נוספים לעולם, אולם "זה לא יהיה סוף העולם אם לא".

אדל התייחסה גם לאהבה החדשה בחייה, סוכן הספורטאים ריץ' פול שמבוגר ממנה בשש שנים. "הוא קורע מצחוק ומאוד מאוד חכם. זה די מדהים לראות אותו עושה את מה שהוא עושה". הזמרת הוסיפה כי מדובר במערכת היחסים הראשונה שבה היא שלמה עם עצמה, אוהבת את עצמה ומרגישה נאהבת על ידי אדם אחר. ואם כבר אהבה, במהלך המופע סייעה הזמרת לאדם שנכח בקהל להציע נישואין לבת זוגו. לאחר שזו השיבה להצעה בחיוב, הזמרת ביצעה את השיר Make You Feel My Love.

המשדר הערוך והמתורגם "אדל: לילה אחד בלבד" ישודר ביום ראשון הבא בשעה 22:00 בערוץ yes TV Drama ב-yes וב-STING TV וב-yes VOD.