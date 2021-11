דרמה בלב אירופה: אלפי מהגרים מהמזרח התיכון מסתערים על גבול בלארוס-פולין

משבר המהגרים בבלארוס: בתיעודים שמתפרסמים היום (שני) בגבול בלארוס-פולין נראית קבוצה גדולה של מהגרים שמתקבצת, כאשר רק גדר תיל וקבוצת שוטרים פולנים מפרידים בינם לבין כניסה לאיחוד האירופי. נשיא בלארוס לוקשנקו אמר היום שארצו מנסה לשכנע את המהגרים לשוב לארצות מוצאם, ופועלת כדי להשיב אותם לבתיהם, אולם הוא טוען שהמהגרים אינם רוצים לשוב הביתה.

Some migrants are at the closed Kuznica border crossing pic.twitter.com/3kGE2pNqeo — Liveuamap (@Liveuamap) November 15, 2021

שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל אמר מוקדם יותר בטרם ישיבת שרי החוץ של האיחוד כי הוא תקווה שהעיצומים החדשים נגד בלארוס יכללו חברות תעופה, סוכני נסיעות ואנשים נוספים שמעורבים בהעברת מהגרים אל בלארוס. הוא ציין כי במהלך סוף השבוע שוחח עם עמיתו הבלארוסי, ואמר לו שהמצב בגבול בלתי מתקבל על הדעת ושיש צורך בעזרה הומניטרית.

Le checkpoint entre le #Bélarus et la Pologne ce matin. pic.twitter.com/xkk0JkCZHP — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) November 15, 2021

בתוך כך, חברת התעופה "בלאוויה" לא תרשה לאזרחי אפגניסטן, עיראק, סוריה ותימן לעלות את טיסותיה שימריאו מדובאי. בחברה מספרים שבקשה זו הגיעה מכיוונה של איחוד האמירויות. במקביל, עיראק הודיעה שהחל ממחר תשיב את אזרחיה הנמצאים בבלארוס ורוצים לשוב למולדתם.

פולין הכריזה לפני כשבוע על "מצב חירום" לאורך הגבול עם בלארוס והעבירה אלפי חיילים כדי לתגבר את כוחות משמר הגבול. הכניסה לאזור אינה מותרת - לא לאזרחים, לא לתקשורת ולא לארגונים בין לאומיים. אלו המתקרבים מספיק לגבול מקבלים הודעת אס.אמ.אס בה נכתב: "הגבול הפולני סגור. בלארוס מכרה לכם שקרים, תחזרו למינסק".