ארצות הברית: ניסוי טילים שערכה רוסיה בחלל סיכן אסטרונאוטים

שר החוץ של ארצות הברית אנתוני בלינקן אמר הלילה (שלישי) כי רוסיה ביצעה ״ניסוי חסר אחריות״ של שיגור טיל נגד לוויינים. בהודעה שפרסם אמר בלינקן כי הניסוי, בו שימש לוויין רוסי כמטרה, יצר עד כה יותר מ-1,500 פיסות פסולת הנעות כעת במסלול בחלל וסביר שבעתיד יצור מאות אלפי פיסות קטנות יותר.

We condemn Russia's reckless test of a direct-ascent anti-satellite missile against its own satellite, creating space debris that risks astronauts' lives, the integrity of the International Space Station, and the interests of all nations.