היעלמות הטניסאית הסינית: התקשורת המקומית מדווחת - היא נמצאת בביתה

התקשורת הסינית הרשמית מדווחת כי הטניסאית פנג שוואי, שנעלמה מאז האשימה פוליטיקאי בכיר לשעבר באונס, כלל לא נעלמה, וכי היא מסתגרת בביתה ובימים הקרובים תופיע בציבור. זאת לאחר שהיום (שבת) פורסמו באינטרנט תמונות שלה - ולדבריו של העורך הראשי של ה"גלובל טיימס", עיתון המזוהה עם השלטון הסיני, התמונות עדכניות. כמו כן כתב העורך בחשבון הטוויטר שלו כי שוואי הסתגרה בביתה כדי שלא יטרידו אותה.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh