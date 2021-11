להקת BTS הקוריאנית כבשה את טקס פרסי המוזיקה האמריקנית

בלוס אנג'לס התקיים הלילה (שני) טקס פרסי המוזיקה האמריקנית ה-49, טקס פרסי המוזיקה הגדול ביותר בארצות הברית שאת הזוכים בו בוחר הקהל, ולא חברי אקדמיה. בשונה מבשנה שעברה, הטקס התקיים השנה בנוכחות קהל.

בפרס החשוב של אמן השנה, זכתה להקת הבנים מקוריאה הדרומית - BTS, שגם זכתה בפרסים להרכב הפופ האהוב ולשיר הפופ האהוב Butter. בפרס לתגלית השנה זכתה הזמרת אוליביה רודריגו. הראפר ליל נאס איקס זכה בפרס לקליפ האהוב Montero (Call Me By Your Name). טיילור סוויפט זכתה בפרס זמרת הפופ האהובה, ואד שירן זכה בפרס לזמר הפופ האהוב.

את הטקס שהתקיים בהיכל מייקרוסופט בלוס אנג'לס הנחתה הראפרית קארדי בי, והופיעו בו ג'ניפר לופז, הלהקות קולדפליי, ניו קידס און דה בלוק, זוכת אירוויזיון 2021 מונסקין, ועוד.