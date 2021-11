ג'ונסון מכה שנית: אחרי המתקפה נגד קרמיט - קבלו את נאום פפה פיג

אפשר היה להניח שכבר לא נזכה לחזות שוב בשיאים של אומנות הנאום והרטוריקה, כפי שראינו מצדו של בוריס ג'ונסון בעצרת האו"ם האחרונה - אז יצא ראש ממשלת בריטניה במתקפה נגד קרמיט הצפרדע. אבל היום (שני) ג'ונסון הוכיח עד כמה טעינו לחשוב כך, והתעלה על עצמו עם נאום שהתחיל באנרגיה מתחדשת - וגלש לסיפורים על פארק השעשועים שמבוסס על סדרת הילדים הבריטית הפופולרית "פפה פיג".

בנאום בפני חברי קונפדרציית התעשייה הבריטית נראה ג'ונסון קצת מבולבל כשהתחיל להסתבך עם הדפים שהביא עמו, שכח מה הוא רוצה להגיד וחוזר שוב ושוב על המילים: "אני מצטער, אני מצטער, אני מצטער". משם ראש ממשלת בריטניה פשוט החליט ללכת על אלתור - ואיכשהו הסיט את נושא השיחה לחזרזירה המאוירת.

'Forgive me, forgive me, forgive me'@BorisJohnson appears to lose track of his notes as he delivers a speech to the Confederation of British Industry (CBI) pic.twitter.com/cdCJ2tO6ye