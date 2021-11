ביבר, רודריגו וליל נאז X: אלו המועמדים לגראמי 2022

ההכנות לטקס פרסי הגראמי ה-64 יצאו הערב (שלישי) רשמית לדרך. במשדר וירטואלי שארך קרוב לשעה, הכריזה האקדמייה האמריקנית לאמנויות על המועמדים בלא פחות מ-88 הקטגוריות השונות, בטקס החשוב ביותר של תעשיית המוזיקה. את הרשימה מוביל השנה אמן הג'אז האמריקני ג'ון באטיסט עם 11 מועמדויות. הזמר הקנדי ג'סטין ביבר, הראפרית דוג'ה קאט והמוזיקאית H.E.R קטפו שמונה מועמדויות, והזמרות הצעירות בילי אייליש ואוליביה רודריגו קיבלו לא פחות משבע מועמדויות.

צפו בהכרזת המועמדים המלאה

הראפר והמפיק המוזיקלי ג'יי-זי שקיבל שלוש מועמדויות שבר שיא היסטורי כשצבר בסך הכל 83 מועמדויות לאורך הקריירה שלו. בכך שבר את השיא שקבע בעבר המפיק המוזיקלי הוותיק קווינסי ג'ונס עם 80 מועמדויות. גם חבר להקת הביטלס לשעבר פול מקרטני שקיבל השנה שתי מועמדויות שבר את השיא של ג'ונס עם 81 מועמדויות לאורך הקריירה. להקת אבבא קטפה אף היא מועמדות בקטגוריית הקלטת השנה, על סינגל הקאמבק שלה I Still Have Faith In You.

גם השנה יש לישראל שני מועמדים בטקס: המפיק המוזיקלי עומר פדי קיבל שתי מועמדויות - לפרס לשיר השנה ולהקלטת השנה, על עבודתו בשיר Montero (Call Me by Your Name) של ליל נאז X. גם הכנר הישראלי גיל שחם קיבל מועמדות בקטגוריית ביצוע הסולו במוזיקה קלאסית. שחם קיבל בעבר גראמי בשנת 1999.

במסגרת רפורמה שביצעה האקדמיה, עקב ביקורת על בחירת המועמדים בשנים האחרונות, בוטלה בחודש אפריל הוועדה המקצועית האנונימית שמסננת את המועמדים. השנה נבחרו המועמדים בטקס על ידי חברי האקדמיה בלבד, מה שהוביל לעלייה במספר המועמדים בקטגוריות המרכזיות - משמונה לעשרה. טקס פרסי הגראמי יתקיים בלוס אנג'לס ב-31 בינואר בנוכחות קהל.