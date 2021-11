אגדת ברודווי סטיבן סונדהיים הלך לעולמו בגיל 91

המלחין והפזמונאי היהודי אמריקני סטיבן סונדהיים הלך לעולמו הלילה (שבת) בגיל 91. עורך דינו מסר כי הוא מת בביתו בעיר רוקסברי שבקונקטיקט.

סונדהיים, מהכותבים הבולטים ביותר של המחצית השנייה של המאה ה-20 בענף התיאטרון, כתב שירים למחזות זמר רבים, בראשם "סיפור הפרברים" (ללחן של ליאונרד ברנשטיין), וכן למחזות הזמר המצליחים "קומפני", "מוזיקת לילה זעירה", "סוויני טוד", "ימי ראשון בפארק עם ג'ורג'" ו"אל תוך היער".

חיוך שאומר הכול. סונדהיים מקבל את מדליית החירות הנשיאותית מברק אובמה, בבית הלבן. צילום: אי-פי, 2015

הוא זכה בשמונה בפרסי טוני, ובשמונה פרסי גראמי, אחד מהם על להיטו המצליח Send in the Clowns שכתב למחזמר "מוזיקת לילה זעירה" בביצוע ג'ודי קולינס, בשנת 1976. בשנת 1990 זכה באוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר "Sooner or Later" בביצוע מדונה, שכתב לסרט "דיק טרייסי". בשנת 2015 העניק לו נשיא ארה"ב דאז ברק אובאמה, את מדליית החירות הנשיאותית.