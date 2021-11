מעצב האופנה וירג'יל אבלו מת מסרטן בגיל 41

אבל בעולם האופנה: מעצב האופנה האמריקני והמנהל האמנותי של קו הגברים בבית האופנה "לואי ויטון", וירג'יל אבלו, מת במפתיע בגיל 41. כך נמסר הערב (ראשון) בהודעה מטעם בית האופנה "לואי ויטון". אבלו נחשב מהקולות החשובים והבולטים של דור מעצבי האופנה הנוכחי. עם מותו התברר כי התמודד בשנים האחרונות עם מחלת הסרטן, שלבסוף הכריעה אותו.

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/9JkyCcBYXm