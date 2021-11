שיחות הגרעין | הסתיים יום הפגישות הראשון. מנכ"ל משרד החוץ אלון אושפיז: איראן קרובה להיות מדינת סף

הפגישה הראשונה במסגרת שיחות הגרעין הנערכות בווינה הסתיימה. החשש המרכזי של מקבלי ההחלטות בישראל הוא שאיראן מתקרבת להיות מדינת סף. כמו כן, בישראל מוטרדים מכך שקודם כל ידונו בהסרת הסנקציות על איראן - ורק לאחר מכן על ההתחייבויות האיראניות בתחום הגרעין. ראש המשלחת האיראנית אף ביקש התחייבות שלא יוטלו יותר סנקציות על המדינה בעתיד.

השליח האיראני לווינה אמר על יום השיחות הראשון כי "מדובר בהישג משמעותי". הנציג האירופי אמר כי "בחודשים האחרונים איראן התקדמה בתוכנית הגרעין. יש צורך דחוף לחזור להסכמות". יחד עם זאת, לפי רוב ההערכות בעולם - לא יהיו הסכמות בסבב הזה. השאלה היא האם בסוף הפגישות בווינה יקבע סבב נוסף רציני יותר. אם לא יקבע כזה, ניתן לראות בסבב הנוכחי מריחת זמן המעידה שהאיראנים לא באמת מעוניינים במשא ומתן.

בישראל עושים מאמצים דיפלומטיים לא רק למניעת חזרה להסכם הגרעין, אלא גם כדי למנוע חזרה להסכם ביניים. זה קורה בעוד שבארצות הברית יש יותר גורמים האומרים שצריך לשקול הסכם כזה. דיפלומטים מערביים אמרו כי בזמן שבמערב מסתכלים על האירוע כסבב שביעי של השיחות - נראה כי באיראן מתייחסים לסיבוב הזה כאל "סיבוב מספר 1".

כמו כן, חלק לא קטן מהמשלחת האיראנית מורכב מגורמים כלכליים, מה שמאותת על כוונת טהראן לדבר יותר על הסנקציות ופחות על פיקוח באתרי הגרעין במדינה.

מנכ"ל משרד הביטחון אמיר אשל אמר בריאיון לתוכנית שלי וגואטה בכאן רשת ב כי "בניגוד להצהרות שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, שישראל הכינה אופציה צבאית - זה לא קרה. ההצהרות לא תורגמו למעשים. נראה שכדי שתהיה יכולת צבאית לתקיפה באיראן, ישראל צריכה להקצות לכך משאבים - גם זה לא קרה". זאת, ברקע הצהרתו של בנט בנוגע לפעולות ישראל לאחר החתימה על הסכם הגרעין הקודם ב-2015, בה אמר כי "נרדמנו בשמירה".

במקביל, מנכ״ל משרד החוץ, אלון אושפיז, אמר בריאיון להסכת עוד יום כי הדאגה שלו היא "שהאיראנים באים לווינה כדי לקבל 'more for less'. זאת אומרת הרבה יותר הטבות כלכליות תמורות ויתורים בעולם של הגרעין. זה כמובן צריך להיות מקור לדאגה לא רק לישראל, אלא קודם כל לאלה שיושבים עם האיראנים בחדר".

בתוך זאת, בכירים בישראל ניצלו את היום כדי להזהיר את מדינות המערב מפני כניעה "לסחטנות האיראנית". ראש הממשלה נפתלי בנט פנה היום (שני) בישיבת סיעתו במסר למדינות המערב המעורבות במשא ומתן: "לאיראנים לא מגיע לקבל שום מענקים, עסקאות או הסרת סנקציות. אל תיכנעו לסחטנות הגרעינית".

ראש המערך המדיני-אסטרטגי במשרד החוץ, אלון בר, אמר הבוקר לכאן רשת ב: "איראן ממשיכה לרוץ להעשרה גרעינית בלי שהיא נתקלת בתגובה בין-לאומית נחרצת. הנחישות שהאמריקנים ואחרים מפגינים בנושא היא לא זו שהיינו רוצים".

בר המשיך: "שמענו מהאמריקנים וגם ממשתתפים נוספים בשיחות שאם האיראנים מגיעים לשם רק כדי להסיר סנקציות, ובלי נכונות להביא להתקדמות בעצירת הריצה שלהם לגרעין – התגובות הבין-לאומיות יהיו שונות ממה שהיו עד עכשיו".

שר החוץ יאיר לפיד אמר במהלך ביקורו בלונדון כי "האיראנים ימשיכו לרמות את העולם ולקדם בחשאי את תוכנית הגרעין"

