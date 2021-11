מדינת סף: מפצחים את הגרעין האיראני

שיחות הגרעין של המעצמות עם איראן בווינה התחדשו אתמול (שני), כשבמוקד מוטרדים משאלה אחת - האם בכלל אפשר לעצור את איראן מהדהירה לפצצה, ואיך? ישראל כמובן מצלצלת בפעמונים, אבל לא בטוח שבארצות הברית משוכנעים בדרך הישראלית. בינתיים, בירושלים חוזרת לאיים מפני פעולה צבאית וגם יוצאת למסע דיפלומטי כדי לשכנע, אולי ברגע האחרון, את מדינות אירופה ללחוץ עוד קצת את איראן.

בין מאמץ דיפלומטי אחד לשני, תפסנו את מנכ"ל משרד החוץ אלון אושפיז לשיחה מעמיקה בהסכת עוד יום, כדי להבין מה ישראל רוצה, ואיך היא מתכוונת לגרום למעצמות להבין שמה שטוב ליהודים, טוב גם להן. "בעיניים ישראליות, המכלול האיראני הוא מאבק לטווח ארוך, שנוגע למקומנו באזור, לדרך שבה האזור ייראה וגם לביטחונה, רווחתה ושגשוגה של ישראל", אמר אושפיז להסכת.

"השיחות הן ניסיון להגיע להסכמה על פרויקט הגרעין. אנחנו סבורים שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי למנוע מאיראן למנוע מלהיות מדינת סף. משמעות המונח מדינת סף - מדינה שיכולה להגיע לפצצה גרעינית עם קבלת החלטה, ובלי יכולת של העולם למנוע זאת ממנה", סיפר מנכ"ל משרד החוץ.

אז היעד הוא מניעת הפיכתה של איראן למדינת סף גרעינית. איך מגיעים אליו? "אין לנו התנגדות להסכם מדיני שיימנע מצב של מדינת סף, אבל אנחנו נתעקשים שהדרך היחידה להגיע אליו היא דרך לחץ מגוון", אומר אושפיז. וכשאושפיז מדבר על לחץ הוא מדבר על לחץ כלכלי, לחץ מדיני, לחץ בזירת זכויות האדם ולבסוף "דברים יותר כוחניים, שלא כאן זה המקום להרחיב עליהם", לפי אושפיז.

