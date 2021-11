לפיד בתום הפגישה עם מקרון: צריך להדק את הסנקציות, לשים על איראן איום צבאי אמיתי

ישראל נגד הגרעין האיראני: שר החוץ יאיר לפיד נועד היום עם נשיא צרפת עמנואל מקרון ודן עימו בנושא האיראני. "צריך להדק את הסנקציות, צריך לשים על איראן איום צבאי אמיתי כי רק זה ימנע ממנה להמשיך במירוץ שלה לגרעין. המירוץ לא נעצר כאן והמירוץ לא נעצר בשיחות בווינה", אמר לפיד בתום הפגישה.

מפצחים את הגרעין | עוד יום

"יחד עם ראש הממשלה בנט יחד עם שר הביטחון גנץ שנוסע לווישנגטון בשבוע הבא, אנחנו נמשיך לעבוד כדי שהעולם יבין את האיום האיראני במלואו", אמר לפיד. בפגישה נידון בהרחבה חידוש השיחות עם איראן. שר החוץ הדגיש את העמדה הישראלית שאיראן מנסה למשוך זמן על מנת להתקדם עם תוכנית הגרעין שלה ודיבר על הצורך של החזרת הסנקציות בידי המעצמות ועל הצורך בחלופה נוספת לשיחות.

אנוואר גרגאש, יועצו הדיפלומטי של נשיא האמירויות, אמר היום לכתבים שגם אם לשיחות הגרעין בווינה, יהיו תוצאות חיוביות, הן לא יטפלו בכל הדאגות שיש לאמירויות ביחס למדיניות של איראן. לדבריו, למרות שהאמירויות חולקת דאגות אזוריות בנוגע לאיראן, עימות הוא לא הדרך להתקדם.

חידוש שיחות הגרעין | חשש בישראל שהשיחות יובילו להסרה חלקית של הסנקציות. מנכ"ל משרד החוץ אלון אושפיז אומר לכאן חדשות שהאיראנים מתקרבים להיות מדינת סף. לדבריו, "האיראנים באים לווינה כדי לקבל More for Less - הרבה יותר הטבות כלכליות תמורת ויתורים בעולם הגרעין"