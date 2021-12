"לא לחצתי על ההדק": אלק בולדווין בריאיון מלא דמעות

מוות על הסט: השחקן אלק בולדווין טוען כי הוא לא לחץ על ההדק של האקדח שירה למוות בצלמת הסרט "ראסט", האלינה הוצ'קינס. מדובר בכותרת ראשונה מתוך ריאיון בלעדי שנתן כוכב הסרט, שגם משמש מפיקו, לרשת ABC - ועתיד להיות משודר בשידורי הרשת בהמשך.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC