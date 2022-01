נשיא קזחסטן: "מחבלים תפסו מבני ממשל ומטוסים, פניתי לפוטין לסיוע"

מחריפות המהומות בקזחסטן: הנשיא קאסים-ג'ומארט טוקאייב אמר כי פנה לרוסיה ומנהיגה ולדימיר פוטין כדי שיסייעו לקזחסטן לגבור על "איום טרור". לדבריו, כנופיות השתלטו על מטרות תשתית גדולות במדינה. עוד הוסיף ואמר כי חמישה מטוסים, בהם זרים, ונמל-התעופה באלמטי כולו, מוחזקים בידיהם. עדי ראייה דיווחו הערב על קרבות יריות ברחובות העיר אלמטי.

מאז נפילת ברית המועצות ועד לשנת 2019 שלט במדינה נור-סולטן נזרבאייב כשליט יחיד. לפני שנתיים התפטר מתפקידו ומינה במקומו את הנשיא טוקאייב, שרבים מגדירים כ"שליט בובה". שלשום פרצו מחאות, שהטריגר להן היה מחיר הדלק, אולם המשכן מבטא את רצון התושבים בחילופי שלטון.

הנשיא טוקאייב הכריז אמש על מצב חירום בן שבועיים בשורה של מחוזות ובהם בבירה נור-סולטן ובמחוזות אלמטי ואטראו, היכן שהחלו המחאות האלימות במדינה. ההכרזה כוללת עוצר בשעות הלילה, הגבלה על תנועה ואיסור על התקהלויות המוניות. הבוקר הודיע טוקאייב כי קיבל את התפטרות הממשלה, ומינה ראש ממשלה בפועל. טוקאייב הורה לממשלה לפקח על מחירי הדלק.

The #Almaty mayor’s office building has been overrun by the protestors! The scale of protest is underreported in the western media. The protests are throughout all of #Kazakhstan regions and is in 100’s thousands of ppl. pic.twitter.com/QBmAF5VcRK