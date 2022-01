שר הביטחון גנץ נפגש בעמאן עם עבדאללה מלך ירדן

שר הביטחון בני גנץ נפגש היום (רביעי) בעמאן עם עבדאללה השני מלך ירדן. בפגישה נכח גם שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי. ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד עודכנו על הפגישה טרם קיומה. באופן חריג בית המלוכה פרסם תמונה מהפגישה.

His Majesty King Abdullah II meets with Israeli Defence Minister Benny Gantz, reaffirms importance of maintaining calm in the Palestinian Territories and taking all measures to create the horizon needed to achieve just and comprehensive peace based on the two-state solution pic.twitter.com/qdD6fW6CJx