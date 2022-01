נשיא טורקמניסטן הורה לסגור את "שער הגיהנום"

נשיא טורקמניסטן, גורבנגולי ברדימוחמדוב, הורה לסגור את "שער הגיהנום" של דרווזה – בור בקוטר ועומק של עשרות מטרים, שבתוכו בוערת אש זה 50 שנים לפחות. בתקשורת המקומית דווח אתמול (שבת) כי נכתב שהנשיא הטורקמני מעוניין לסגור את האתר ולכבות את האש הבוערת בתוך הבור, בשל סיבות סביבתיות ובריאותיות, וגם כחלק מהמאמץ להגדיל את ייצוא הגז הטבעי של המדינה המרכז-אסייאתית.

📹 President of #Turkmenistan is calling for an end to one of the country’s most notable but infernal sights — the blazing natural gas crater widely referred to as the “Gates of Hell.”

Desert crater located about 260 km (160 miles) north of Ashgabat, has burned for decades. pic.twitter.com/29U58jr4B7