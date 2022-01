לאחר כחצי שנה: התינוק האפגני שנמסר לחייל אמריקני התאחד עם משפחתו

התינוק האפגני שנשלח לחייל אמריקני, ברגע של ייאוש, בזמן נסיגת הכוחות המערביים מאפגניסטאן, התאחד עם קרובי משפחתו לאחר כחצי שנה.

התינוק סוהיל, שהיה בן חודשיים בזמן האירועים הדרמטיים בקיץ שעבר, נחשב נעדר במשך קרוב לחצי שנה. התברר שזמן קצר אחרי ההמולה שהייתה על פתח שדה התעופה של קאבול, ברגעים האחרונים לפני נסיגת הכוחות המערביים, איתר את התינוק נהג מונית מקומי שלקח עליו את חסותו, וגידל אותו בביתו.

An infant handed to U.S. Marines at an airport in Afghanistan was safe and reunited with their family, officials said on Friday. Harrowing video of the incident had gone viral, fueling anger at a haphazard evacuation process from the country. https://t.co/KKdmbIzVtF pic.twitter.com/qs4PnBEFAU