השחקן בוב סאגט הלך לעולמו בגיל 65

השחקן האמריקני בוב סאגט הלך הלילה (שני) לעולמו בגיל 65. האתר האמריקני "ווריאטי" דיווח כי סאגט נמצא ללא רוח חיים בחדר מלון באורלנדו שבפלורידה ב-4 אחר הצהריים שעון ארה"ב. נסיבות מותו עדיין אינן ידועות.

סאגט, יהודי יליד העיר פילדלפיה, ידוע בעיקר בשל תפקידו כדני טאנר בסדרה הקומית הפופולרית "צער גידול בנות", ששודרה בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, וגם בעונת האיחוד של הסדרה, ששודרה ב-2016 ברשת הסטרימינג נטפליקס. בשנות ה-2000 היה ידוע בתפקידו כקול דמותו של טד מוסבי בסדרה הפופולרית "איך פגשתי את אמא".

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

מלבד תפקידיו בטלוויזיה האמריקנית, סאגט הוא סטנדאפיסט ידוע ואף זכה בגראמי עבור אלבום הקומדיה שלו ב-2014. הקומיקאי האמריקני היה בעיצומו של מסע הופעות סטנדאפ ברחבי המדינה שהחל בספטמבר, ואף הופיע בליל יום שבת בעיר ג'קסונביל שבפלורידה.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

מותו בטרם עת של סאגט הותיר את הוליווד בהלם, כשכוכבים רבים הגיבו בצער למותו. השחקן ג'ון סטאמוס, ששיחק יחד עם סאגט ב"צער גידול בנות", הגיב למותו בחשבון הטוויטר שלו: "אני שבור, הרוס ובהלם מוחלט. לעולם לא יהיה לי חבר כמוהו. אני אוהב אותך כל כך בובי".

This can’t be reality. There will NEVER be another. My heart is shattered. We love you @bobsaget #RipBobSaget 💔 pic.twitter.com/KbQfEPRi09 — Ashley Olsen (@sisterolsen) January 10, 2022

גם קנדס קמרון בורה שגילמה את די ג'יי טאנר, בתו בסדרה, ספדה לו: "אני לא יודעת מה לומר. בוב היה אחד מבני האדם הטובים ביותר שהכרתי בחיי. אהבתי אותו כל כך". אשלי אולסן, ששיחקה את דמותה של הילדה מישל בסדרה, כתבה בחשבון הטוויטר שלה: "לא יכול להיות שזה אמיתי. לעולם לא יהיה עוד אחד כמוהו. הלב שלי מרוסק, אנחנו אוהבים אותך בוב סאגט".

I know that people lose loved ones, good people, every day. No one gets a pass. But the loss of Bob Saget hits deep. If you didn’t know him, he was kind and dear and cared about people deeply. He was the definition of “a good egg”. Too soon he leaves. #RipBobSaget — jason alexander (@IJasonAlexander) January 10, 2022

כוכב הסדרה "סיינפלד" ג'ייסון אלכסנדר הגיב גם הוא למותו של סאגט: "אני יודע שאנשים מאבדים את יקיריהם בכל יום, אבל המוות של בוב סאגט פוגע עמוק. אם לא הכרתם אותו, הוא היה אדיב ואכפתי. הוא עזב מוקדם מדי". השחקן והקומיקאי בילי קריסטל כתב בחשבון הטוויטר שלו: "המום ועצוב לשמוע על מותו של בוב סאגט. חבר טוב ואחד מהאנשים המצחיקים והמתוקים ביותר שהכרתי. מוסר את אהבתי למשפחתו".