סערה בממלכה: ג'ונסון הודה כי ערך מסיבה בסגר

ראש ממשלת בריטניה התייצב היום (רביעי) בפרלמנט הבריטי והודה לראשונה כי ערך מסיבה במעונו הרשמי במאי 2020 - בעוד שאר האזרחים הבריטים היו תחת סגר והגבלות נוקשות. בנאום שנשא היום אמר בוריס ג'ונסון: "אני מבקש סליחה, למדתי מספיק כדי להבין שיש מקרים בהם אנחנו עושים טעויות מבלי להבין את ההשלכות שלהן. אני לוקח אחריות מלאה".

"I want to apologise. I know that millions of people have made extraordinary sacrifices"



