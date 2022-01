אחותה של ספירס: "עשיתי מה שיכולתי כדי לעזור לבריטני"

שבוע לפני שהיא מוציאה ספר אוטוביוגרפי ראשון, ג'יימי-לין ספירס, אחותה הצעירה של כוכבת הפופ בריטני ספירס, התראיינה היום (רביעי) לתוכנית הבוקר האמריקנית "Good Morning America" של רשת ABC. בריאיון התייחסה ספירס הצעירה בפעם הראשונה לאפוטרופסות של אחותה, שהגיע לסיומה לפני חודשיים בדיוק.

"כשהאפוטרופסות החלה הייתי בת 17, עמדתי ללדת. כך שלא לגמרי הייתי מודעת למתרחש. הייתי מרוכזת בעובדה שהייתי בת 17 שעומדת ללדת בפעם הראשונה", אמרה ספירס בריאיון. לדבריה, גם היום כמו אז היא אינה מודעת למשמעות ההסדר המשפטי אליו הייתה כפופה אחותה במשך 13 שנים.

"תמיד הייתי התומכת הגדולה ביותר של אחותי. אז כשהיא הייתה זקוקה לעזרה, מצאתי דרכים לעשות זאת, יצאתי מגדרי כי לדאוג שתיצור את הקשרים שאיתם תוכל לסיים את האפוטרופסות הזאת, ואת כל מה שעובר על המשפחה", סיפרה. "אם זה גורם לכזאת מחלוקת בינינו, למה זה צריך להמשיך?".

כשנשאלה האם תמכה באפוטרופסות, השיבה: "לכולם יש קול והוא צריך להישמע. אם היא רצתה לדבר עם אנשים אחרים - עזרתי לה, דאגתי לזה. אפילו דיברתי עם הצוות המשפטי הקודם שלה. אבל זה לא נגמר בטוב מבחינתי. עשיתי את כל הצעדים כדי לעזור, אבל כמה פעמים אני יכולה לעשות את זה - אם היא לא עשתה צעד גם".

בדיונים המשפטיים בעניינה, שהתקיימו בקיץ האחרון, בריטני ספירס תקפה שוב ושוב את משפחתה, בהם גם את אחותה. בעדותה בחודש יוני האחרון, אמרה ספירס כי היא מאמינה שכמה מקרובי משפחתה צריכים לשבת בכלא על "האפוטרופסות המתעללת" ממנה סבלה לדבריה בשנים האחרונות.

האחות התייחסה בריאיון גם לנתק שהלך והתפתח בינה לבין אחותה הגדולה בשנים האחרונות. "היא הייתה כמו אמא שנייה בשבילי. אני אוהבת את אחותי", אמרה בדמעות. "תמיד אהבתי ותמכתי בה ועשיתי מה שיכולתי לטובתה, והיא יודעת את זה. כך שאני לא מבינה למה אנחנו במצב הזה עכשיו".

ג'יימי-לין ספירס, בת 30 ואם לשני ילדים, זמרת ושחקנית הייתה כוכבת ילדים. בשנים 2009-2005 כיכבה בסדרת הטלוויזיה "זואי 101" ששודרה בערוץ ניקלודיאון. בשנה שעברה השתתפה בסדרת הדרמה "מגנוליות מופלאות" ששודרה בנטפליקס. בשבוע הבא תוציא ספר אוטוביוגרפי ראשון בשם Things I Should Have Said ("דברים שהייתי צריכה להגיד"), בו תתייחס לילדותה כזמרת, שחקנית ואמא צעירה ועל חייה בצל כוכבת הפופ המצליחה.