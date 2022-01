או מיי גאד: אדל שחררה קליפ לשיר שני מתוך "30"

חודשיים לאחר שהוציאה את אלבום האולפן הרביעי שלה "30", הזמרת הבריטית אדל שחררה הערב (רביעי) קליפ חדש לסינגל שני מתוכו, ששמו Oh My God.

כמו קודמו, גם את השיר החדש וכמו כל שירי האלבום, כתבה אדל בעקבות הפרידה מבעלה סיימון קונקי. בריאיון שהעניקה לאחרונה לכלי תקשורת בממלכה, סיפרה הזמרת בת ה-33, כי Oh My God נכתב בעקבות חוויה שעברה זמן קצר לאחר שגירושיה נכנסו לתוקפם. לדבריה, כשיצאה עם חברות למועדון בלוס אנג'לס, ניגש אליה בחור שניסה להתחיל איתה. "מתוך הרגל עניתי לו 'אכפת לך? אני נשואה', אבל אז הבנות אמרו לי 'לא, את לא'. וככה זה שוב נחת עליי, 'הו, אלוהים אדירים' (Oh My God)".

בשלושת החודשים שעברו מאז ששחררה את הסינגל הראשון מתוך האלבום, רשמה אדל לא מעט הישגים. Easy On Me שיצא באוקטובר שבר את שיאי כל הזמנים בפלטפורמות הזרמת המוזיקה השונות, בראשן ספוטיפיי עם יותר מ-24 מיליון השמעות מסביב לעולם ביממה, ו-84.9 מיליון בשבוע. האלבום "30" שיצא בחודש נובמבר הפך תוך שלושה ימים לאלבום הנמכר ביותר של השנה בארצות הברית.

בנוסף, כל שירי האלבום נכנסו לרשימת השירים המושמעים ביותר בספוטיפיי, שהחליטה שלושה ימים מאז ששוחרר, להיעתר לבקשת הזמרת ולהסיר את כפתור ה-Shuffle מתפריט ההאזנה לאלבומים, כדי שהמאזינים יוכלו לשמוע את שיריו בסדר המקורי. השקת האלבום לוותה בשני משדרים חגיגיים - אחד ברשת ITV הבריטית ואחר ברשת CBS האמריקנית, במסגרתו העניקה הזמרת ריאיון בלעדי למגישה הוותיקה אופרה ווינפרי.