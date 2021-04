אבל בבריטניה: הנסיך פיליפ, בעלה של המלכה אליזבת, הלך לעולמו בגיל 99

הנסיך פיליפ, בעלה של מלכת אנגליה אליזבת' השנייה ודוכס אדינבורו, הלך היום (שישי) לעולמו בגיל 99 בטירת וינדזור שבבריטניה. "בצער רב, מודיעה המלכה אליזבת השנייה על מותו של בעלה האהוב הוד מעלתו הנסיך פיליפ, הדוכס מאדינברו", נכתב בהודעה רשמית של בית המלוכה. "הדוכס הלך לעולמו הבוקר בטירת ווינדזור. משפחת המלוכה מצטרפת כעת לאנשים ברחבי העולם באבל על האובדן הזה". הדגלים בארמון בקינגהאם ובדאונינג 10 הורדו לחצי התורן.

האיש שעבד עבור הכתר: סיפור חייו של הנסיך פיליפ

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מסר בהודעה מטעמו: "אנחנו אבלים היום עם המלכה ומציעים תנחומינו למשפחה. שאיבדו לא רק דמות ציבורית אהובה ומכבדת, אלא גם בעל, סבא וסבא רבה אוהב וגאה".

גם בישראל הביעו צער על מותו של הנסיך פיליפ. ראש הממשלה נתניהו מסר בחשבון הטוויטר שלו, כי הוא מביע את תנחומיו למלכה אליזבת', משפחת המלוכה ואזרחי בריטניה והוסיף: "הנסיך פיליפ היה משרת ציבור נאמן והוא יחסר מאוד בישראל". נשיא המדינה ראובן ריבלין הביע גם הוא את תנחומיו בהודעה מטעמו.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn