תיעוד שהתפרסם אתמול (רביעי) בקליפורניה שבו נראה שוטר מחלץ אישה מכלי רכב בוער, הפך את השוטר פנג לי לגיבור מקומי. לי, שסייע לאישה לצאת במהירות מרכבה שבער בצד הדרך במחוז סולאנו שבמדינה, סיפר שהרגיש מחוייב לפעול ולחץ אותה כמה שיותר מהר. "הרגשתי את החום של האש בפנים שלי, אמרתי לעצמי שאני לא הולך לאכזב את האישה הזו ושאני אוציא אותה משם, לא משנה מה", הוא שיחזר. האירוע הסתיים ללא נפגעים בזכות הפעילות המהירה של השוטר, האישה שחולצה נעצרה בחשד לנהיגה בשכרות.

צפו בתיעוד מהאירוע

This video from @cityofdavispd is an eye opening look at the situations police sometimes deal with. Wow.



➡️ A woman seconds away from burning alive in a fiery crash off of I-80. Corporal Pheng Ly drags her out of the car by the wrists when it became clear she could not move pic.twitter.com/aG8Unm292c