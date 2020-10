אובמה נגד טראמפ: "המשימה שלנו היא לוודא שלא תהיה לו כהונה שנייה"

בחירות 2020: נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה תקף הערב (שבת) את הנשיא המכהן דונלד טראמפ, ואמר: "אם טראמפ לא יכול לענות על השאלה מה יעשה בכהונה השנייה שלו, אז המשימה שלנו היא לוודא שלא תהיה לו כהונה שנייה".

Obama: "Listen, if [Trump] cannot answer a tough question like, 'What would you like to do in your second term,' then it is our job to make sure he does not get a second term." pic.twitter.com/YsqgqzpSX8