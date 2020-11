קנאביס חוקי בניו ג'רזי, מחוקקת טרנסג'נדרית בדלאוור ותומכת קונספירציות בג'ורג'יה

לא רק נשיא: הבחירות בארצות הברית מזמנות סיפורים יוצאי דופן ברמה המקומית, והלילה נרשמו כמה בחירות מפתיעות במיוחד

לתושבי ניו ג'רזי, שהצביעו ברובם לג'ו ביידן, צפויה נחמה מתוקה במיוחד במקרה של ניצחון רפובליקני: המדינה אישרה במשאל עם את התיקון שיהפוך את הקנאביס במדינה לחוקה. בכך הפכה ג'רזי למדינה ה-12 שעושה זאת אחרי קולורדו, וושינגטון, קליפורניה, אורגון, ורמונט, מסצ'וסטס, מיין, נבאדה, מישיגן ואילנוי.

