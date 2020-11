אמריקה חצויה: המונים חגגו את ניצחון ביידן, בעוד תומכי טראמפ מכחישים את התוצאות

ניצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ארצות הברית שהוכרז היום (שבת) הביאו להתפרצויות שמחה בערים רבות ברחבי המדינה. אולם בעוד בערים הגדולות יצאו תומכי ביידן לרחוב, ניכר שחלק מאזרחי ארצות הברית עדיין מסרב להכיר בתוצאות כפי שהוכרזו ברשתות התקשורת. השמחה על הדחתו של טראמפ מתפקיד הנשיא לא נותרה רק בחלקם של הפוליטיקאים והאזרחים - גם פרשן סי-אן-אן ואן ג'יימס התרגש והזיל דמעה בשידור תוך שהוא אומר כי "היום קל יותר להיות הורה".

רחובות ניו יורק הדהדו בצפירות שמחה ממכוניות עוברות אחרי ההודעה על ניצחון הדמוקרטים. "זו הקלה גדולה, כמו להתעורר מחלום רע", אמר תושב ניו יורק לשליח כאן רשת ב בארצות הברית רן בנימיני. מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט, צ'אק שומר, יצא לחגוג ברחובות עם תושבי ברוקלין, ואף השמיע לביידן את החגיגות בשיחת טלפון.

מן העבר השני התקבלו התוצאות בתגובות מעורבות. במפלגה הרפובליקנית כבר זמן רב ישנם קולות שאינם אוהדים את טראמפ, ואלו מיהרו לברך את ביידן על הניצחון. אחת המברכות הייתה מייגן מקיין, ביתו של הסנאטור המנוח ג'ו מקיין, שכתבה כי היא מקווה שהנשיא הבא יהיה יותר אוהד כלפי שבויי מלחמה, בהתייחס לאמירתו של טראמפ על אביה, כי הוא "מעריך יותר גיבורים שלא נפלו בשבי". גם המועמד לשעבר לנשיאות מיט רומני, סנאטור רפובליקני ותיק, בירך את ביידן את הישגו.

ברשתות החברתיות פורסמה אחרי ההכרזה תמונה שצולמה מאתר הגולף של טראמפ בווירג'יניה, לשם יצא זמן קצר לפי שפורסמו התוצאות. זמן קצר לאחר מכן יצאה הודעה ממטה טראמפ לפיה ביום שני יחלו בסדרה של תביעות בבתי המשפט במטרה להביא לפסילת התוצאות. אחד מתומכיו הקולניים של טראמפ, ראש עיריית ניו יורק לשעבר רודי ג'וליאני, נתפס במסיבת עיתונאים בשידור חי בזמן שהרשתות הכריזו על ניצחון ביידן. ג'וליאני הגיב בסרקאזם כשהניף את ידיו למעלה וקרא "אלוהים הטוב, כל הרשתות הכריזו! וואו!".

Rudy Giuliani: "Who was it called by?"



Media: "All of networks."



Rudy Giuliani: "All the networks!" pic.twitter.com/TXjreOmrAh