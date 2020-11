נתניהו וריבלין בירכו את ביידן: מקווים להמשיך לחזק את הברית המיוחדת בינינו

אחרי השתהות ארוכה: נשיא המדינה ראובן ריבלין וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בירכו הבוקר (ראשון) את הנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן על היבחרו לתפקיד. בציוץ ברשת הטוויטר כתב נתניהו: "ג'ו, הייתה לנו מערכת יחסית אישית חמה וארוכה כבר כמעט 40 שנה, ואני יודע שאתה ידיד גדול של ישראל. אני מצפה לעבוד איתך ועם סגניתך האריס ולהמשיך לחזק את הברית המיוחדת בין ארצות הברית וישראל". נתניהו נמנע מלכנות את ביידן "הנשיא הנבחר".

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.