חברת פייזר: החיסון שלנו לקורונה נמצא יעיל ב-90% מתוך עשרות אלפי נבדקים

חברת התרופות האמריקנית פייזר הודיעה כי החיסון אותו היא מפתחת נגד נגיף קורונה נמצא יעיל במניעת הידבקות בקרב 90% מהנסיינים. החיסון שאותו מפתחת החברה בשיתוף עם חברת ביונטק הגרמנית, נמצא בשלב השלישי של הניסוי הקליני. מנכ"ל פייזר לכתב CNN: החיסון ייתנן בחינם לאזרחים אמריקאים.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.