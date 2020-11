פומפאו: עסקת הנשק עם האמירויות - נועדה לחזק את הסכמי אברהם

שר החוץ האמריקני מייק פומפאו, הודיע היום (שלישי) כי "ארצות הברית אישרה יכולות הגנה מתקדמות לאיחוד האמירויות. משרד ההגנה יאשר לאמירויות לרכוש ציוד הגנתי בשווי 23.37 מיליארד דולרים". גורמים המעורים בפרטים אמרו לכאן חדשות כי הם מעריכים שהאישור הסופי לעסקה יינתן עוד לפני השבעת הנשיא הנבחר ג'ו ביידן בחודש ינואר.

בניגוד לאמירה הישראלית כי אין קשר בין הסכם השלום בין ישראל לאמירויות לבין עסקת הנשק, בהודעה מהערב כותב פומפאו כי כמו שאחרי הסכמי השלום בין ישראל, לירדן ומצרים היו עסקאות נשק כדי לחזק את ההסכמים, כך עסקת הנשק הזאת קשור להסכמי אברהם ונועדה לחזק אותם.

גורמים המעורים בפרטים אמרו לכאן חדשות כי ההערכה היא שממשל ביידן ירצה לבחון את עסקת הנשק בין ארצות הברית לאיחוד האמירויות - גם אחרי אישור הקונגרס. הערכות הן כי ביידן יגיד כן לעסקה אבל ייתכן כי יהיה מעוניין להטיל מגבלות.

הלילה העביר הממשל האמריקני את רשימת הנשקים שאותו אישר למכור לאיחוד האמירויות: 50 מטוסי F-35. בנוסף,יימכרו גם 18 מל"טי תקיפה מסוג MQ-9 Reapers כולל תחמושת, חבילת תחמושת בסך 10 מיליארד דולרים הכוללת טילים מדויקים ופצצות חכמות. הקונגרס ייבחן את העסקה ב-30 הימים הקרובים.

Today, the United States notified Congress of proposed UAE purchases of F-35 fighter aircraft, MQ-9B UAS, and munitions worth $23.37 billion to deter and defend against increased threats from Iran following historic Abraham Accords.