כשבג'ורג'יה ספירה חוזרת: ביידן החל במינויים

הנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע הלילה (חמישי) על מינוי יועצו ומקורבו, רון קליין, לראש הסגל בבית הלבן. קליין היה ראש הסגל של ביידן בעת שכיהן כסגן הנשיא, והיה ממונה על דרכי ההתמודדות של ממשל אובמה עם משבר האבולה לפני שש שנים.

Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf