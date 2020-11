המונים בעצרת תמיכה בטראמפ: "הבחירות נגנבו ממנו"

לאחר שאתמול נאם בפעם הראשונה מאז שהפסיד בבחירות, הערב (שבת) בירך הנשיא דונלד טראמפ ממכוניתו את המפגינים שהגיעו לתמוך בו מחוץ לבית הלבן. הנשיא יצא לסיבוב ליד המפגינים ונופף אליהם מבלי לצאת מהרכב. מדובר בהפגנת תמיכה בטראמפ של ארגוני ימין שטוענים כי הבחירות נגנבו ממנו. משם, כהרגלו, המשיך טראמפ למשחק גולף במגרש שלו בוירג׳יניה.

President Trump’s motorcade drove by hundreds of supporters, who had gathered in Washington to protest the outcome of the presidential election, on the way to his private golf club in Virginia on Saturday. https://t.co/sTZszkegLf pic.twitter.com/AwvbYX69p0