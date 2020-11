טראמפ: בקרוב אגיש עתירות באשר לאי-חוקתיות תוצאות הבחירות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בקרוב יגיש שורה של עתירות חשובות שיציגו את אי-החוקתיות של הבחירות לנשיאות ואת המעשים המחרידים שנעשו כדי לשנות את התוצאה. בציוץ שפרסם הלילה (שני) בחשבון הטוויטר שלו כתב טראמפ כי רבות מן העתירות שמוגשות ברחבי ארצות הברית אינן של המטה שלו, אלא של מי שראו במו עיניהם שיבושים מחרידים בבחירות.

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!