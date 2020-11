עידן ביידן: אישה ראשונה בתפקיד מנהלת המודיעין הלאומי

נשיא ארצות הברית הנבחר, ג'ו ביידן, הודיע היום (שני) רשמית על שורת מינויים בממשלו. אווריל היינס תהיה מנהלת המודיעין הלאומי, טוני בלינקן ימונה לשר החוץ, אלחנדרו מיורקס ימונה לשר לביטחון המולדת, לינדה תומס גרינפילד תמונה לשגרירה באו"ם, שר החוץ לשעבר ג'ון קרי יהיה שליח מיוחד לענייני אקלים, וג'ייק סאליבן ישמש כיועץ לביטחון לאומי.

