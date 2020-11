מנקה את השולחן: טראמפ הודיע שיעניק חנינה לגנרל מייקל פלין

נשיא ארה"ב היוצא דונלד טראמפ הודיע הלילה כי העניק חנינה לגנרל מייקל פלין, מי ששימש כיועצו לביטחון לאומי בראשית כהונתו והודה במסירת מידע כוזב ל-FBI בדבר קשריו עם הממשל הרוסי. בחשבון הטוויטר שלו כתב טראמפ: ״זהו כבוד גדול עבורי להכריז על החנינה לגנרל מייקל פלין. ברכות לו ולמשפחתו״.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!