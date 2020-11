היום: ביידן ישתתף לראשונה בתדרוך המודיעין היומי

נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן ישתתף היום בפעם הראשונה בתדרוך המודיעין היומי, שאותו מקבל הנשיא מראשי ארגוני המודיעין והביון במדינה. בהודעת שפרסם הלילה (שני) צוותו של ביידן, נמסר כי לאחר התדרוך ייפגש הנשיא הנבחר עם יועציו.

מוקדם יותר הלילה הודיע הנשיא הנבחר על מינוי נשות צוות קמפיין הבחירות שלו להובלת צוות התקשורת המיועד בבית הלבן. ג'ניפר סאקי מונתה לדוברת הבית הלבן. סאקי שימשה בעבר דוברת משרד החוץ בממשל אובמה. בנוסף, קייט בדינגפילד מונתה למנהלת התקשורת בבית הלבן, תפקיד שעיקרו לשמש עוזרת הנשיא לענייני תקשורת. בדינגפילד שימשה כדוברת מסע הבחירות של ביידן.

כמו כן סימון סנדרס שהייתה יועצת בכירה בקמפיין המטה הדמוקרטי, מונתה לתפקיד דוברת סגנית הנשיא קמלה האריס. אליזבת סנדרס ששימשה בעבר דוברת של ביידן, מונתה למנהלת התקשורת של האריס. מדוברת בפעם הראשונה שצוות התקשורת הבכיר בבית הלבן יורכב כולו מנשים.

הודעת מינוי צוות התקשורת הבכיר בממשל ביידן

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941