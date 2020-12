שני בני אדם נהרגו ועוד עשרה נפצעו היום (שלישי) בעיר טריר שבמערב גרמניה. לפי ראש העיר וולפראם לייב, נהג האיץ את רכבו אל תוך מדרחוב בו צעדו הולכי רגל ודרס אותם בדרכו. המשטרה המקומית דיווחה כי הנהג נעצר. נכון לשעה זו הרקע לאירוע אינו ברור. בתקשורת המקומית דווח כי המשטרה חוקרת "חשד להשתוללות".

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv