האלקטורים קבעו רשמית: ג'ו ביידן ניצח בבחירות

האלקטורים של 50 מדינות ארצות הברית ומחוז קולומביה קבעו הלילה (שלישי) כי המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן ניצח בבחירות לנשיאות. 538 אלקטורי המדינות - אנשים שנבחרו מטעם כל מדינה לייצג את בחירתה, התכנסו לבחור במועמדים לנשיאות וסגניהם. טראמפ קיווה שחלק מהאלקטורים יחצו את הקווים לטובתו, אך התוצאה לא השתנתה - 302 אלקטורים קבעו שג'ו ביידן הוא הנשיא ה-46 של ארצות הברית.

התכנסות של הקונגרס כדי לספור את הקולות אמורה להיערך ב-6 בינואר, וכל זה בזמן שהנשיא המכהן דונלד טראמפ טרם הודה בהפסדו בבחירות ומתעקש: "זה לא נגמר, נמשיך להיאבק". התחנה הסופית לנשיאות היא ב-20 בינואר, אז יושבע הנשיא החדש.

ובזמן שביידן מרכיב את הקבינט שלו, טראמפ מתמודד עם שינויים של הרגע האחרון בממשלו: שר המשפטים וויליאם באר התפטר הלילה. הנשיא טראמפ הודיע על כך בציוץ אליו צירף את מכתב ההתפטרות של באר. באחרונה נעכרו היחסים בין טראמפ לבין שר המשפטים שלו לאחר שבאר הצהיר כי משרדו לא מצא עדויות לרמאויות רחבות היקף בבחירות. באר יסיים את תפקידו לפני חג המולד ואת מקומו בחודש שנותר עד לעזיבת טראמפ ימלא סגנו ג׳ף רוזן.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM