ניגריה: שוחררו 344 תלמידי בית הספר שנחטפו על ידי חמושים

מושל מדינת קצינה שבניגריה, עמינו בלו מסארי, הודיע היום (חמישי) כי הצבא הציל את 344 תלמידי בית הספר התיכון הממשלתי למדע שנחטפו בידי חמושים בתחילת השבוע.

הדובר שלו עבדו לבראן הודיע כי התלמידים מועברים לבירת המדינה, וכי ארגון הטרור "בוקו חראם" לא היה מעורב במעשה. לדברי לבראן הילדים נחטפו על ידי שודדים שהתחזו לקבוצת הטרור האסלאמיסטית.

Alhamdu lillah. We are extremely happy to announce the rescue of the #KankaraBoys from their abductors. 344 are now with the security agencies and will be moved to Katsina this night. They will be given proper medical attention and care before being reunited with their families. pic.twitter.com/Ru0eJhdh2x