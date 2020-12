הירי על שגרירות ארה"ב בבגדאד | טראמפ: הרקטות הגיעו מאיראן - היא תישא באחריות

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב הלילה (חמישי) למתקפת הרקטות שנורו לעבר מבנה השגרירות האמריקנית בבגדאד ביום ראשון, והזהיר: "הרקטות ההן הגיעו מאיראן. כעת אנחנו שומעים פטפוטים על מתקפה נוספת נגד אזרחינו בעיראק. אם ייהרג אמריקני אחד - טהראן תישא באחריות".

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M