סנטה קלאוס במסכה: איך נראה חג המולד לצד נגיף קורונה?

ברחבי העולם הנוצרי יציינו הלילה את יום הולדתו של ישו. אל החגיגות שבדרך כלל צבועות באדום ולבן עם קצת ירוק של עצי אשוח, הצטרף השנה שחקן נוסף - נגיף קורונה. יותר ממיליון ו-700 אלף בני אדם מתו מהנגיף עד כה - מה שאילץ את החגיגות להיות מעט פחות המוניות והרבה יותר בטוחות.

פילים במסכה, מחסור במתנות וחגיגות בלי שלג - ככה זה נראה בעולם:

תאילנד: ילדי בית הספר בעיר איוטהאיה זכו לביקור מפתיע. חבורת שחקנים רכובים על פילים, שחבשו כובע של סנטה וגם מסכת פנים (שלא מכסה את החדק לפי ההנחיות) הגיעו לבקרם אבל במקום מתנות - חילקו השחקנים מסכות מגן. בבירה בנגקוק, מבקרי האקווריום הופתעו כאשר סנטה קלאוס ירד למים, כשהוא נושא שק מלא באוכל לדגים.

Bangkok aquarium visitors received a surprise when Santa Claus descended into the water, carrying a sack full of food for fish https://t.co/kXjkHVgqb7 pic.twitter.com/iONmuBPguO