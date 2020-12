2021 כבר שם: אוסטרליה וניו זילנד קיבלו את השנה החדשה

השנה החדשה הגיעה לחצי הכדור המזרחי - ואיתן החגיגות, שנפגעו במקומות רבים בשל מגפת הקורונה. בניו זילנד שהצליחה להשאיר את התחלואה נמוכה אחרי הסגר הקשוח, קיימה את אירועי השנה החדשה כרגיל ואלפי חוגגים פקדו את רחובות אוקלנד.

VIDEO: 🇳🇿 New Zealand's largest city #Auckland waves goodbye to 2020 with a New Year's Eve fireworks display at the iconic Sky Tower at its central business district #HappyNewYear #HappyNewYear2021 pic.twitter.com/NMO1GMkgr5