סילבסטר במסכה: איך נראו חגיגות השנה האזרחית החדשה בעולם?

בניו יורק כדור האורות המסורתי, על כל 2,700 הקריסטלים שבו, ביצע את הצניחה המסורתית שלו למראה קהל מצומצם של עובדים חיוניים בטיימס סקוור. ראש עיריית ניו יורק, ביל דה בלזיו הפתיע ורקד על הבמה יחד עם בת זוגתו.

בלאס וגאס לראשונה מזה שנים, מופע הזיקוקים המסורתי לא התקיים ברחוב הסטריפ הנוצץ וכל מה שנותר לאחר הספירה לאחור הוא צעקותיהם של קהל האנשים שאכן נראה גדול מידי וצפוף מידי עבור תקופה כזו של הגבלות.

Las Vegas Strip counts down to 2021 on New Year’s Eve. pic.twitter.com/VG9WtRSvLr

בצדו השני של העולם, במקום בו הכריזו ניצחון על המגפה - ניו זילנד, החגיגות נראו כתמול שלשום ונדמה כי המילה קורונה היא ממש לא חלק מהמסיבה. אצל השכנה, אוסטרליה התקיימו הזיקוקים המסורתיים מעל גשר סידני אבל הצופים בהם היו, ברובם, דרך המסך.

צילום: גטי אימג'ס

בצרפת שדרות האליזה נראו ריקות במיוחד ולא הסתירו לצוותי הצילום, שהיו היחידים ברחוב מלבד השוטרים, לתעד את מופע האורות על גבי מגדל האייפל המרהיב. בבריטניה מוכת המוטציה, קבוצת תושבים ניסתה (וקיוותה) לצפות במופע זיקוקים,בלונדון, שלא התקיים כשהגיעו כוחות המשטרה ופיזרו את הקהל.

צילום: אי-פי

העיר הסינית שבה הכל התחיל, ווהאן במחוז חוביי, בה התגלה לראשונה נגיף קורונה, נראתה הלילה שמחה ומוארת מתמיד. ללא המסיכות שנראות מבצבצות בקהל, לא הייתם מנחשים שיש דבר כזה נגיף קורונה או ריחוק חברתי.

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA