טראמפ למזכיר מדינת ג'ורג'יה: "אני צריך שתמצא עוד 11,780 קולות"

הוושינגטון פוסט פרסם אתמול (ראשון) הקלטות משיחת טלפון שקיים נשיא ארצות הברית, דולנד טראמפ, עם מזכיר המדינה של ג'ורג'יה, בראד רפנספרגר, שהוא הסמכות האחראית בין היתר לבחירות במדינה. בשיחה דוחק בו טראמפ: "אני צריך שתמצא עוד 11,780 קולות" – כדי שניתן יהיה לשנות את תוצאות הבחירות לנשיאות במדינה, כך שהוא יהיה המנצח ולא יריבו הדמוקרטי ג'ו ביידן.





השיחה המוקלטת כוללת איומים מעורפלים של טראמפ כי רפנספרגר ופקיד אחר עשויים להתמודד עם "סיכון גדול", אם הם לא יצליחו לנקוט צעדים לקראת הפיכת ניצחונו של ביידן. טראמפ טען בשיחה, שנמשכה כשעה, שהיו זיופים בבחירות ושהציבור מצפה לראות תיקון של התוצאות. רפנספרגר דחה את הטענות, ואמר כי טראמפ מתבסס על מידע לא נכון.

"אין שום דבר רע בלהגיד שחישבת מחדש את מצב ההצבעה", נשמע טראמפ אומר בקלטת. "אתה יוצא במאות אלפי קולות". רפנספרגר נשמע מגיב: "ובכן אדוני הנשיא, העניין הוא שהנתונים שיש לך שגויים".

עוד נשמע טראמפ אומר בשיחה: "המרווח הנוכחי הוא רק 11,779. בראד, אני חושב שאתה מסכים עם זה נכון?", "אז תראה, כל מה שאני רוצה לעשות זה למצוא 11,780 קולות".

“Georgia election data, just revealed, shows that over 17,000 votes illegally flipped from Trump to Biden.” @OANN This alone (there are many other irregularities) is enough to easily “swing Georgia to Trump”. #StopTheSteal @HawleyMO @SenTedCruz @Jim_Jordan — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

מה שהופך את השיחה למפתיעה היא העובדה שאפילו מהפך היפותטי בג'ורג'יה, שמונה 16 קולות אלקטורליים, לא יבטל את הניצחון של ביידן שזכה ל-306 אלקטורים בסך הכול, לעומת 232 לטראמפ.

פרסום ההקלטות התרחש שעות לאחר שהקונגרס האמריקני פתח את מושבו החדש היום, להשבעת חברי הקונגרס בהתאם לתוצאות הבחירות. בנוסף, ננסי פלוסי נבחרה, ברוב קטן, לכהונה נוספת כיושבת ראש בית הנבחרים. לקראת פרסום ההקלטות טראמפ צייץ: "שוחחתי אתמול עם רפנספרגר על מחוז פולטון והונאת בוחרים בג'ורג'יה. הוא לא היה מוכן, או לא מסוגל, לענות על שאלות כמו הונאת 'פתקי הצבעה מתחת לשולחן', השמדת הצבעה, 'מצביעים' מחוץ למדינה, מצביעים מתים ועוד. אין לו מושג".

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

רפנספרגר צייץ בתגובה: "כבוד הנשיא טראמפ: מה שאתה אומר לא נכון. האמת תצא לאור". טוויטר סימנה את ציוצו של טראמפ, כפי שעשתה פעמים רבות לאורך הבחירות, כלא אמין: "הטענה הזאת בנוגע להונאת בחירות – שנויה במחלוקת".

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

לא ברור איזו השפעה עשויה להיות לשחרור הקלטת על הבחירות. גם טראמפ וגם ביידן צפויים להשתתף מחר בעצרות במדינת הדרום. הקונגרס ייתכנס ביום רביעי לאישור תוצאת הבחירות - אך לא מדובר בישיבה פורמלית רגילה.

עד כה 12 סנאטורים רפובליקנים, הנאמנים לטראמפ, הודיעו על תוכניות לחסום את ההסמכה, ודרשו להקים ועדה מיוחדת שתבצע חקירת "חירום" בנוגע לתוצאות הבחירות. מדובר במהלך שאין לו היתכנות להצליח, כיוון שקיים רוב דמוקרטי בבית הנבחרים, והעובדה שרפובליקנים רבים בסנאט צפויים לאשר את ניצחונו של ביידן. מפגינים תומכי טראמפ צפויים למחות בוושינגטון ביום רביעי נגד אישור תוצאות הבחירות וניצחונו של ביידן.

קבוצה של כל שרי ההגנה לשעבר של ארצות הברית שעודם בחיים, פרסמה ב"וושינגטון פוסט" מאמר דעה, ובו קריאה לנשיא טראמפ ולרפובליקנים אחרים לחדול מהתמיכה בטענות שאין להן בסיס - כי היו זיופים בבחירות בקנה מידה רחב.

שרי ההגנה, בהם שניים ששירתו בממשלו של טראמפ - ג'ים מאטיס ומארק אספר, כותבים כי חלפה העת לפקפק בתוצאות הבחירות, וכי לצבא אין תפקיד בשינויין. לפני כשבועיים דיווח העיתון "ניו יורק טיימס" כי טראמפ התעניין באפשרות להטיל משטר צבאי בכמה מדינות מפתח שבהן הפסיד בבחירות, כדי לאלץ אותן לספור את הקולות מחדש.