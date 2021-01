טראמפ הודיע: לא אגיע לטקס ההשבעה של ביידן

הנשיא היוצא של ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי לא ישתתף בטקס ההשבעה של מחליפו, ג'ו ביידן, ב-20 בחודש. טראמפ כתב את הדברים בציוץ שפרסם הערב (שישי) בחשבון הטוויטר שלו.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.