אנגלה מרקל: חסימת טראמפ בטוויטר - "בעייתית"

קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אמרה היום (שני) כי חסימת חשבונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטוויטר – "בעייתית". הרשת החברתית החליטה שלשום להשעות לצמיתות את חשבונו של טראמפ, על רקע האירועים האלימים בגבעת הקפיטול בשבוע שעבר - בשל חשש להסתה לאלימות.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y