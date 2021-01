התוכנית של ביידן: 100 מיליון חיסונים ב-100 ימים

הנשיא הנבחר של ארצות הברית, ג'ו ביידן, אמר הלילה (שבת) כי הוא מבקש ש-100 מיליון אמריקנים יתחסנו נגד קורונה ב-100 הימים הראשונים לשלטונו. לדבריו, זה "אחד האתגרים הביצועיים הגדולים ביותר בתולדותיה של ארצות הברית".

ביידן הצהיר כי הממשל הפדרלי יקים אלפי עמדות חיסון, בהן מרפאות ניידות, וירחיב את שעות העבודה של אנשי בריאות הציבור. שלשום גילה ביידן כי יזרים להמרצת הכלכלה האמריקנית 1.9 טריליון דולרים. סכום זה כולל 20 מיליארד לרכישת חיסונים, ו-50 מיליארד דולר לערכות בדיקה.

בית משפט פדרלי בארצות הברית פסק הלילה (שבת) כי דרישת שלטונות אלבמה מטרנסג'נדרים לעבור ניתוח מלא לשינוי מין, בטרם ישונה מינם ברישיון הנהיגה - אינה חוקתית. השופט קבע כי מצב שבו הופעתו החיצונית של אדם אינה תואמת את הכתוב ברישיון הנהיגה שלו, מעמיד טרנסג'נדרים בסכנת הטרדה ואף אלימות. הוא הורה לשלטונות אלבמה להעניק לשלוש הטרנסג'נדריות שעתרו בעניין רישיונות נהיגה חדשים המשקפים את היותן נשים.

BREAKING: We won! Judge Thompson rules that Alabama's policy of requiring trans people to get genital surgery before changing the gender marker on their license violates the Equal Protection clause of the constitution. pic.twitter.com/wcGgZAiWC8